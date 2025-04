Dotyk przez internet? Tak, to już możliwe, Polacy zbliżą narody

– Teraz dzięki zaawansowanym algorytmom, sztucznej inteligencji oraz modelom neurokognitywnym urządzenia haptyczne są w stanie symulować różnorodne bodźce dotykowe, takie jak tekstura, temperatura czy siła nacisku – mówi Stroiński. I podkreśla, że technologie haptyczne nowej generacji, nad którymi pracował w ramach projektu, nie wymagają, w odróżnieniu od wielu innych rozwiązań, które próbują zaistnieć na tym nowym, perspektywicznym rynku, aby użytkownik miał na sobie specjalne rękawice, kombinezon czy kontrolery.

– Wystarczy trzymać rękę w powietrzu nad specjalnym urządzeniem, a połączone fale ultradźwiękowe wywołają wrażenie dotyku na skórze dłoni – wyjaśnia.

Co ciekawe, specjaliści pracowali nie tylko nad „przesyłaniem dotyku”, ale też nad analizą emocji, poziomu skupienia czy energii ruchów użytkowników. Celem było stworzenie systemu, który odtwarza bodźce dotykowe, ale także dostosowuje je do kontekstu emocjonalnego, by interakcje w świecie wirtualnym były bardziej naturalne i intuicyjne. – Chodziło o stworzenie w pełni immersyjnych doświadczeń, które przełamią bariery dzielące świat fizyczny od cyfrowego, wzbogacą możliwości, ale nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i jednocześnie zachowają to, co najważniejsze w ludzkich interakcjach – emocjonalną więź – podkreśla Stroiński.

To dopiero początek badań

W ramach projektu powstało m.in. narzędzie EmoSense, które – wykorzystując sztuczną inteligencję – analizuje twarz, ruch gałek ocznych, ciała i mowę, by odczytywać, co człowiek czuje w danej chwili. Jak twierdzi przedstawiciel SoftServe, w momencie premiery był to najdokładniejszy system rozpoznawania emocji opisany w literaturze naukowej. Drugim istotnym osiągnięciem projektu był Text-to-Haptics – pierwszy na świecie system umożliwiający użytkownikom doświadczanie „emocjonalnie spójnych wrażeń haptycznych w powietrzu”, towarzyszących audiowizualnym opowieściom. Został on zbudowany przy użyciu modelu hybrydowej AI, łączącego „najnowocześniejsze transformery z systemami opartymi na wiedzy”. Eksperci wskazują, że opracowane w ramach projektu Touchless AI technologie otwierają nowe możliwości w wielu dziedzinach życia. Mogą nie tylko wzbogacić komunikację pomiędzy osobami, które są daleko od siebie. Wachlarz potencjalnych zastosowań jest dużo szerszy: od medycyny, przez edukację i rozrywkę, po zakupy online. Maciej Stroiński uważa, że wszędzie tam, gdzie dotyk odgrywa istotną rolę, ta nowa technologia może zrewolucjonizować sposób, w jaki się komunikujemy i doświadczamy świata. Wyobrazić można sobie choćby wirtualne przymierzalnie, w których, podczas zakupów w sieci, będziemy mogli poczuć teksturę materiałów.

– Projekt Touchless AI był niesamowitą okazją dla nas do nauki i poznawania nowych technologii. Mieliśmy możliwość współpracy z ekspertami z dziedziny neuronauki, interakcji człowiek–komputer czy fizyki – wspomina R&D Engineer w firmie SoftServe Poland. – Wykorzystywaliśmy najnowszy sprzęt i oprogramowanie, a także pogłębialiśmy wiedzę w zakresie m.in. przetwarzania języka naturalnego, generatywnej sztucznej inteligencji i widzenia komputerowego – kontynuuje.

Choć projekt Touchless AI dobiegł końca, stworzył bazę wiedzy, na której można budować kolejne etapy rozwoju technologii dotykowych. – Technologia haptyczna to dopiero początek rewolucji w komunikacji cyfrowej – przekonuje Stroiński.