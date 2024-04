Polska ruszyła w technologiczną pogoń za europejskimi liderami. Wielki potencjał IT

CEE Digital Coalition (koalicja organizacji cyfrowych z krajów regionu, której członkiem jest Związek Cyfrowa Polska) twierdzi, iż kraje naszego regionu mają potencjał do tego, by zbudować europejską Dolinę Krzemową. To kwestia, którą porusza opracowany przez CEE Digital Coalition i PwC raport analizujący stan rozwoju rynku ICT w Europie Centralnej i Wschodniej. Oficjalnie zostanie zaprezentowany w czwartek w Wilnie na szczycie państw Trójmorza. „Rzeczpospolita” poznała jednak jego kluczowe wnioski. Eksperci wskazują w nim, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają środki i możliwości, aby zdecydowanie przyspieszyć rozwój sektora ICT. Zresztą już dziś w wielu cyfrowych obszarach wypadamy znacznie lepiej niż kraje Zachodu: procentowo mamy więcej firm działających w sektorze cyfrowym (4,35 na 1000 osób, gdy w Europie Zachodniej ów odsetek to 2,13), a także więcej zatrudnionych w branży ICT (udział w rynku pracy na poziomie niemal 5 proc., gdy na rynkach zachodnich to ok. 4 proc.).

Eksperci zwracają uwagę, iż motorem napędowym dla regionu w najbliższych latach będą sztuczna inteligencja i rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. – W Polsce panuje doskonały klimat do rozwoju IT – przyznaje Tomasz Starzyk z wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet (Dnb).

Czytaj więcej IT Pod Warszawą powstanie gigantyczne centrum danych. Ma karmić sztuczną inteligencję Firma Atman pozyskała 1,35 mld zł na rozbudowę infrastruktury serwerowej. Kredyt ma sfinansować utworzenie kampusu w Duchnicach pod Warszawą, gdzie trafi 50 tys. serwerów. W gromadzeniu i przetwarzaniu danych Polska staje się potentatem w regionie.

Z danych DnB wynika, iż rodzimi przedsiębiorcy na tle Europy wykazują się wyjątkowo wysokim stopniem optymizmu – w badaniu uzyskali 57,2 pkt, co jest jednym z najwyższych wyników poziomu optymizmu spośród monitorowanych w Polsce branż i jednym z najwyższych wyników nie tylko na Starym Kontynencie, ale i na świecie.

– Daleko w tyle pozostawiamy wynik z takich krajów jak Kanada, Węgry, Włochy czy Stany Zjednoczone – zaznacza Starzyk.

Sporo wyzwań

Do euforii powinno być nam jednak daleko. Dla przykładu, odsetek firm stawiających w codziennej pracy na nowoczesne rozwiązania chmurowe jest o 14 proc. większy w Europie Zachodniej niż w Europie Środkowo-Wschodniej. Słabsze wyniki firmy naszego regionu odnotowują także, jeśli chodzi o wysokość sprzedaży w handlu elektronicznym (niecałe 22 proc. vs. 28 proc.)czy w zakresie analityki Big Data (20 proc. firm w naszym regionie sięga po takie rozwiązanie, gdy na Zachodzie – 30 proc.). Według Michała Kanownika, prezesa Związku Cyfrowa Polska, konieczne są inwestycje wspierane przez państwa regionu. – Musimy więcej inwestować w sektor małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w obszary związane z cyberbezpieczeństwem, i takie, które zwiększą konkurencyjność firm na unijnym rynku – komentuje. I wskazuje, że kluczowa jest też budowa kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.