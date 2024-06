Women in Tech Summit. Kwanty to technologia przełomowa, tak jak AI

Prowadzicie jako fundacja specjalny program zachęcający młode dziewczyny do studiowania, a potem do pracy przy technologiach?

Zdecydowanie. Mamy wiele różnych działań w ciągu roku. Od 15 lat prowadzimy m.in. akcje „Dziewczyny na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!”, w ramach których po prostu zachęcamy dziewczyny ze szkół średnich, aby zainteresowały się ofertą edukacyjną wydziałów ścisłych i różnych wydziałów technicznych, inżynierskich, uczelni technicznych. Przez te akcje przeszło już 300 tys. dziewczyn i część z nich na pewno zainteresowała się bardziej niż przeciętnie technologiami. Jest to działanie długoterminowe i pozytywistyczne. Włączamy w to różnych partnerów, uczelnie, firmy. Próbujemy zainteresować dziewczyny tym obszarem, a te, które już się nim interesują, utwierdzić w tym wyborze. Pokazujemy im przykłady innych kobiet, które świetnie sobie radzą i dzięki temu mają dużą wolność, a także niezależność finansową, bo wybrały właśnie ten obszar – czyli wzorce osobowe.

Na tegorocznym Women in Tech Summit prezentowane były dwa komputery kwantowe?

Kwanty to technologia przełomowa formatu sztucznej inteligencji. Komputery kwantowe są w stanie wywindować moc obliczeniową do wartości wręcz kosmicznych. Obecnie nasze tradycyjne cyfrowe komputery, zwłaszcza superkomputery, mają już wielką moc. Jednak w porównaniu z nimi komputery kwantowe będą rozwiązywać coś, co te najlepsze superkomputery liczyłyby 10 tys. lat, w kilka sekund. Jest to więc zasadnicza zmiana. To wręcz zmiana paradygmatu cywilizacji, bo aktualnie nasza cywilizacja w dużej części bazuje na mocy obliczeniowej. Przyspieszymy więc w sposób absolutnie niewyobrażalny.

Technologie kwantowe to też komunikacja kwantowa, która pozwala już teraz w eksperymentach, bardzo szczególnych, na teleportację jednej cząstki. To jest po prostu przełom. Do tej pory działaliśmy w układzie 0-1, a teraz działamy na układzie różnych stanów kwantowych. I to jest zasadnicza zmiana także w myśleniu, czym jest w ogóle komputer i jak może działać. Bardzo nam zależy, żeby skoro już wiemy, że to się dzieje, że jest rynek kwantowy na świecie, są firmy, które produkują komputery kwantowe, jest mnóstwo badań w tym zakresie, są start-upy, które produkują klucze do kryptografii kwantowej i itd., aby postawić w Polsce na rozwój kadr w tej dziedzinie. Dlatego że zawsze naszą siłą byli świetni ludzie, zwłaszcza w obszarze matematycznym, fizycznym, informatycznym. I w tym momencie to może być nasza wielka przewaga. Chcemy, żeby wśród tych talentów, które płyną w stronę zainteresowania się technologiami kwantowymi, było dużo kobiet. To świetna szansa rozwojowa i myślenie o przyszłości. My jako kraj musimy być do tej kwantowej przygody przygotowani.