Sztuczna inteligencja jest już poza kontrolą. Puszka Pandory została otwarta

Od czasów, gdy powstała Ziemia, rośliny, bakterie, grzyby, zwierzęta były istotami świadomymi. Zawsze były, a my to po prostu teraz odkrywamy, bo dzisiaj mamy do tego narzędzia. Nigdy wcześniej nie mieliśmy debat pod tytułem: „Czy pszczoły są istotami świadomymi”. Teraz nagle zaczynamy pytać się o świadomość AI. Myślę, że konsekwencje tej odpowiedzi będą większe, niż się spodziewamy. Nie chodzi tu jedynie o samą naturę AI, ale także o to, co jesteśmy gotowi zrobić, broniąc jej potencjalnej świadomości. Czy jesteśmy gotowi poświęcić naszą pracę, czy ubezpieczenie, twierdząc, że sztuczna inteligencja stała się świadoma? Jaki świat nas czeka, gdy AI będzie miała takie prawa jak ludzie? Musimy zastanowić się nad tym już teraz. Choć nie mam poczucia, że dziś AI jest świadoma, to z pewnością ma ona taki potencjał. To tylko kwestia czasu.

Marc Buckley jest futurystą i założycielem ALOHAS Regenerative Foundation, której misją jest umożliwienie ludziom na całym świecie prowadzenia tzw. adaptacyjnego stylu życia, zapewniającego zdrowie, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo. Doradca ONZ i członek sieci ekspertów ds. innowacji społecznych, zmian klimatycznych, rolnictwa i żywności przy Światowym Forum Ekonomicznym. Członek ResearchGate i Future Earth Network oraz ruchu społecznego Global Citizen, który ma na celu położenie kresu skrajnemu ubóstwu. Były dyrektor w Al Gores Climate Reality Project. ∑

Konkurs pod patronatem „Rzeczpospolitej”

„Join The Rebels – Impact The Future” z pulą nagród 200 tys. euro to konkurs mający na celu stworzenie sztucznej inteligencji przyszłości – Compassion AI (z ang. współodczuwającej). Konkurs opiera się na wynikach pracy action tanku Virtual Florence, w którym uczestniczyli światowej klasy eksperci i humanoid Mika (sesja ta miała miejsce 14 marca 2023 r. w Salzburgu).

W ramach projektu do 30 listopada br. poszukiwane są rozwiązania wspierane przez sztuczną inteligencję, która pomaga ludziom i społeczeństwu w ich rozwoju psychologicznym, emocjonalnym, duchowym i intelektualnym. Finał zaplanowano na grudzień, a zwycięzca zostanie ogłoszony w marcu 2024 r. podczas AI Impact Summit w Salzburgu. Otrzyma 20 tys. euro za swój pomysł i dodatkowe nagrody o wartości 180 tys. euro na przyspieszenie realizacji pomysłu (pod warunkiem podjęcia prac nad produktem). Najbardziej przyszłościowy projekt zostanie także nagrodzony programem mentoringowym opracowanym przez iMind Institute.

Zadanie konkursu „Join the Rebels” to stworzenie środowiska, platformy lub rozwiązania wykorzystującego gamifikację i tzw. stan flow, aby uczyć w psychologicznie bezpieczny sposób pozytywnego i moralnego zachowania, odpowiedzialności i poczucia własnej wartości, zachowań prospołecznych i rozwijających współpracę, wspierania zrównoważonego rozwoju oraz rozwijania sztuki i nauki. Organizatorem konkursu jest Fundacja GAIA (Global Artificial Intelligence Alliance) we współpracy z firmą Dictador i iMind Institute.