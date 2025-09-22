Z karabinka do dronów. Rewolucyjny szwedzki system ma być produkowany w Polsce

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zagrożenia stwarzają tanie drony i dlaczego wymagają nowych rozwiązań?

W jaki sposób Kreuger 100 może przyczynić się do zwiększenia efektywności systemów obronnych?

Dlaczego Polska jest strategicznym partnerem dla produkcji Kreuger 100?

Nowatorski szwedzki system obrony przed bezzałogowcami Kreuger 100 ma być produkowany nad Wisłą. Technologia, która ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenia ze strony tanich, masowo używanych dronów, obnażających słabość konwencjonalnych systemów obronnych, to projekt, który zresztą współtworzyli polscy inżynierowie.

Broń tania i prosta w obsłudze

Nordic Air Defence (NAD) podkreśla, że używanie myśliwców F-16 czy F-35 do neutralizacji niewielkich, amatorskich maszyn jest nieproporcjonalne i zbyt drogie, a tego typu problemy trzeba rozwiązywać za pomocą rozwiązań takich jak Kreuger 100. Karl Rosander, prezes NAD, mówi wprost: Rosnące zagrożenie wymaga zmian w podejściu do obrony.

– Nie możemy odpowiadać na każdy incydent przy pomocy myśliwców i drogich interceptorów, to nieefektywne i niewspółmierne do skali zagrożeń, które będą się tylko nasilać. Potrzeba warstwowej obrony: systemów takich jak Kreuger 100, które szybko i tanio zabezpieczą infrastrukturę krytyczną i pozostawią zasoby lotnicze do neutralizacji najbardziej niebezpiecznych celów – przekonuje.

Kreuger 100 to modułowy system neutralizacji dronów, który opiera się na nowatorskim podejściu: zamiast drogiego i skomplikowanego sprzętu, twórcy postawili na rozwiązania programistyczne. W szwedzkiej firmie zapewniają, że platforma ma być nawet dziesięciokrotnie tańsza w produkcji niż tradycyjne systemy przeciwdronowe. Do tego dochodzą minimalne wymagania logistyczne i szkoleniowe. Efekt? System można szybko wdrożyć w wielu punktach operacyjnych.