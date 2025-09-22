Z karabinka do dronów. Rewolucyjny szwedzki system ma być produkowany w Polsce

Aktualizacja: 22.09.2025 16:30 Publikacja: 22.09.2025 13:45
Nowatorski szwedzki system obrony przed bezzałogowcami Kreuger 100 ma być produkowany nad Wisłą. Technologia, która ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenia ze strony tanich, masowo używanych dronów, obnażających słabość konwencjonalnych systemów obronnych, to projekt, który zresztą współtworzyli polscy inżynierowie.
Nordic Air Defence (NAD) podkreśla, że używanie myśliwców F-16 czy F-35 do neutralizacji niewielkich, amatorskich maszyn jest nieproporcjonalne i zbyt drogie, a tego typu problemy trzeba rozwiązywać za pomocą rozwiązań takich jak Kreuger 100. Karl Rosander, prezes NAD, mówi wprost: Rosnące zagrożenie wymaga zmian w podejściu do obrony.
– Nie możemy odpowiadać na każdy incydent przy pomocy myśliwców i drogich interceptorów, to nieefektywne i niewspółmierne do skali zagrożeń, które będą się tylko nasilać. Potrzeba warstwowej obrony: systemów takich jak Kreuger 100, które szybko i tanio zabezpieczą infrastrukturę krytyczną i pozostawią zasoby lotnicze do neutralizacji najbardziej niebezpiecznych celów – przekonuje.
Kreuger 100 to modułowy system neutralizacji dronów, który opiera się na nowatorskim podejściu: zamiast drogiego i skomplikowanego sprzętu, twórcy postawili na rozwiązania programistyczne. W szwedzkiej firmie zapewniają, że platforma ma być nawet dziesięciokrotnie tańsza w produkcji niż tradycyjne systemy przeciwdronowe. Do tego dochodzą minimalne wymagania logistyczne i szkoleniowe. Efekt? System można szybko wdrożyć w wielu punktach operacyjnych.
– Kreuger 100 zaprojektowaliśmy tak, by był niezwykle prosty w obsłudze, minimalizując potrzeby szkoleniowe i skracając czas gotowości operacyjnej – wyjaśnia Karl Rosander.
System NAD ma charakter tzw. dual-use, co oznacza, że znajdzie zastosowanie zarówno w wojsku, jak i w sektorze cywilnym – na przykład do ochrony statków czy strategicznych obiektów. Szwedzka firma od początku postawiła na Polskę. Kreuger 100 jest projektowany we współpracy z polskimi inżynierami i z myślą o produkcji w naszym kraju. To nie tylko sygnał zaufania do polskiego przemysłu, ale także sposób na zwiększenie suwerenności łańcuchów dostaw w Europie. Zresztą Karl Rosander nie kryje podziwu dla polskiego potencjału.
– Jestem pod dużym wrażeniem tempa rozwoju Polski w obszarach militarnych, obronnych oraz kosmicznych. To kraj o rosnących zdolnościach i ambicjach – zaznacza. I dodaje, że jednocześnie na polskim rynku wciąż brakuje rozwiązań, które efektywnie radziłyby sobie z masowymi atakami dronów.
Właśnie w tym obszarze widzi przestrzeń do współpracy. NAD prowadzi już rozmowy z polskimi instytucjami oraz partnerami przemysłowymi, by jak najszybciej rozpocząć lokalną produkcję i wdrożenie systemu. Nazw podmiotów, z którymi współpracuje, nie zdradził. Wskazuje jednak, że zależy mu na „bliskiej współpracy z polskim przemysłem, aby szybko razem rozwijać i lokalnie produkować skuteczne, europejskie systemy przeciwdronowe”. Mówi nawet o strategicznym partnerstwie.
