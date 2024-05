Samuraj ruszył na ratunek samobójcom. Polska AI chroni Amerykanów

Według niego, by skutecznie chronić młodych i to niezależnie, z jakich gier czy serwisów korzystają, najskuteczniej robić to na poziomie sieci i komunikacji w szkołach. – Chcielibyśmy nauczyć Samurai AI rozumieć w języku polskim – budujemy koalicję instytucji państwowych i prywatnych, z którymi wspólnie chcemy realizować ten projekt. Przy jej budowaniu wspiera nas nasz inwestor – Simpact Ventures – wyjaśnia Wroczyński.

Globalni inwestorzy wejdą na pokład

Start-up zarejestrowany jest w Delaware, stanie na wschodnim wybrzeżu USA. Jak wyjaśniają w spółce, lokalizacja w Stanach Zjednoczonych jest niezbędna do globalnych działań, w tym pozyskania klientów i finansowania VC z tego regionu (firma ma biuro i zespół sprzedażowy w Kaliforni). Ale wszystkie prace badawczo-rozwojowe prowadzone są już w Polsce (spółka córka działa w Trójmieście).

– Ta lokalizacja daje nam dostęp do najlepszych specjalistów AI na świecie – podkreśla Michał Wroczyński.

Samuraj swoją wyjątkową AI stworzył w kooperacji z psychologami i suicydologami. Algorytm codziennie przeszukuje ponad 800 tys. postów na platformie Reddit celem dotarcia z pomocą do osób w kryzysie. Każdego dnia znajduje ich ponad 250. Wiadomo, że w USA pomocowa linia Crisis Textline przeprowadziła 88 akcji ratunkowych oraz 172 tzw. deeskalacje. Założyciele start-upu chcą teraz przełożyć te doświadczenia na Polskę.

Spółka, która w 2023 r. miała pod ochroną ponad 500 mln użytkowników w sieci, obecnie szykuje moduł wykrywający namawianie do samobójstw i samouszkodzeń. Pracuje też nad ochroną grup szczególnie narażonych na zachowania samobójcze – weteranów armii amerykańskiej.

Firma dotąd od inwestorów pozyskała ponad 3 mln dol. Skorzystała również z grantu (2,2 mln dol.). Obecnie finalizuje rundę pre-A, a w I kwartale 2025 r. planujemy przeprowadzić rundę A z globalnymi inwestorami z USA.