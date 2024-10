Nie Bruksela, a Polacy chcą teraz karmić robakami. Mają więcej białka i witamin

Według prognoz do 2050 r. globalny popyt na białko wzrośnie nawet o 60 proc. W obliczu tak dynamicznego wzrostu, a także wyzwań klimatycznych, zrównoważona hodowla i przetwarzanie owadów przez wielu ekspertów wskazywane są jako przyszłość produkcji protein. To ich nowe źródło będzie wykorzystywane zarówno do produkcji pasz, jak i żywności, a o potencjale tego rynku niech świadczy fakt, że wyceniany jest on na blisko 270 mld euro. Problem w tym, że ów potencjał nie był do tej pory w pełni wykorzystywany.

Dlaczego jedzenie robaków jest zdrowe

Przedstawiciele Proteine Resources twierdzą, że przyczyną był brak efektywnego, rentownego modelu biznesowego, który zapewniłby ciągłość produkcji i powtarzalność wysokiej jakości produktu. I tu właśnie rewolucję szykuje polski start-up. Biotechnologiczna spółka z centralą w miejscowości Masłomiąca, położonej kilkanaście kilometrów od Krakowa, zamierza spopularyzować owadzie białko. Już teraz dostarcza je np. do pasz dla drobiu i zwierząt domowych.

– Wprowadzamy na rynek białko i tłuszcz z licznymi zastosowaniami w żywieniu zwierząt – od zmniejszenia śmiertelności, poprzez poprawę kondycji skóry i żywotności, po wspomaganie odporności – mówi Bartłomiej Roszkowski.

To jeden z zarządzających firmą, który wcześniej stał za sukcesem Vue Storefront (dziś Alokai), jednego z najcenniejszych polskich start-upów. Teraz też chce wynieść spółkę na wyżyny. Stąd ambitny plan stworzenia całkowicie autonomicznej produkcji. W tym celu do kontroli fabryki i optymalizacji cyklu produkcyjnego ma być użyta sztuczna inteligencja. Co więcej, przedsięwzięcie to ma być neutralne klimatycznie.