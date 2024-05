Brytyjski gigant oszukany na ogromne sumy. Stworzyli fałszywego dyrektora finansowego

Polskie paradoksy dostosowań do unijnej dyrektywy

Już niedługo kilkadziesiąt tysięcy firm w Polsce będzie musiało się dostosować do nowych przepisów w obszarze cyberbezpieczeństwa, jakie nakłada na nich NIS2. Bez zmian w ustawie mogą one wywrzeć negatywny wpływ na gospodarkę, na co zwrócili uwagę uczestnicy dyskusji na konferencji KIKE 2024.