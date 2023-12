Ekspert ONZ: Sztuczna inteligencja może zagrozić demokracji i prawom człowieka

Czy świat powinien skupić się na budowie etycznej AI?

Tak, choć etyka różni się w zależności od regionu. Istnieją jednak pewne uniwersalne aspekty. Podczas mojej pracy nad zaleceniami UNESCO, dotyczącymi etyki AI, analizowaliśmy różne systemy etyczne i próbowaliśmy je zintegrować. Zidentyfikowaliśmy kilka zasad, które mają zastosowanie na całym świecie, a UNESCO obecnie promuje je w kilku krajach. Istnieje potrzeba dalszych dyskusji na ten temat w różnych regionach świata i tradycjach filozoficznych. W Azji perspektywa na AI ma tendencję do bycia bardziej optymistyczną w porównaniu z Europą Zachodnią czy Ameryką Północną. Podkreśla to potrzebę prowadzenia szerszych światowych rozmów na ten temat.

Ludzie mają jeszcze wiele do zbadania pod kątem własnego rozwoju duchowego i zrozumienia pełnego spektrum naszej inteligencji. Często to ograniczone zrozumienie wynika z uprzedzeń w zachodnich paradygmatach naukowych i filozoficznych, które mają tendencję do rozkładania rzeczy na ich najmniejsze części. Jednak inne tradycje widzą inteligencję inaczej. W tradycji, w której się wychowałem, inteligencja jest wieloaspektowa. Jest „manas”, inteligencja ego rezydująca w umyśle, i „buddhi”, wyższa forma inteligencji postrzegana jako pole energetyczne wokół nas. Mogą istnieć aspekty inteligencji, których jeszcze w pełni nie rozumiemy. Nawet powszechnie akceptowane teorie naukowe, takie jak czynnik „g” Spearmana (na początku XX w. angielski psycholog Charles Spearman postawił tezę, że u podłoża wszystkich inteligentnych zachowań leży jeden wspólny czynnik – red.), są tylko przybliżeniami. Biorąc pod uwagę nasze niekompletne zrozumienie inteligencji, koncepcja czegoś, co jest „sztucznie inteligentne”, jest sama w sobie myląca. Jako inżynier z wykształcenia pamiętam, że kiedy skończyłem studia, byłem pełen wiedzy na temat teorii informacji, zer i jedynek, kodowania i układów scalonych. Ta wiedza sprawiała, że czułem się, jakbym mógł osiągnąć wszystko. To taki rodzaj pychy, która czasami towarzyszy inżynierom. I dziś dostrzegam podobną pychę w obecnych dyskusjach na temat sztucznej inteligencji.

Co może zrobić ONZ?

Na poziomie ONZ to, co możemy zrobić, to opracowywać pewne globalne ramy, a także tworzyć przestrzenie do wzajemnej nauki. Takie działania są w stanie pomóc w zamykaniu luk. Na poziomie krajowym kluczowe są regulacje, szczególnie te w zakresie ochrony danych. Ważne jest też inwestowanie w rozwój i zastosowanie dobrej AI. Warto też powiedzieć o oczekiwaniach na poziomie indywidualnym – tu niezmiernie istotne wydaje się aktualizowanie naszych umiejętności, co nie oznacza tylko edukacji STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka – red.). Obejmuje to zrozumienie etyki, nauk behawioralnych i nauczanie dzieci umiejętności korzystania z danych. Podstawą wydaje się dzisiaj uodpornienie ogólnej populacji na dezinformację.