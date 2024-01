Start-upy 2024. Te polskie firmy mogą zaskoczyć w tym roku

Boom na systemy AI na dobre ogarnął rynek nowych technologii. Mimo wyjątkowo słabego roku na rynku finansowania innowacji spółki zaangażowane w projekty oparte na sztucznej inteligencji mogły liczyć na zainteresowanie inwestorów. Tak jak w czasie pandemii królowały produkty i usługi oparte na nowatorskich rozwiązaniach w zakresie ochrony zdrowia, zdalnej pracy czy edukacji, tak dziś prym wiodą przedsięwzięcia mające choć niewielki pierwiastek AI. Ale takie zaawansowane algorytmy to nie jedyne cele inwestycyjne funduszy VC czy aniołów biznesu. O jakich pomysłach w nadchodzących miesiącach może być więc głośno? „Rzeczpospolita” wytypowała 12 projektów, którym warto przyglądać się szczególnie uważnie. Naszym zdaniem 2024 r. będzie należał do takich młodych, innowacyjnych spółek z naszego kraju, jak np. Immersion, NeuroSYS, Nevomo, Fluence i 2loopTech. Choć firm, które mają szansę w nadchodzących miesiącach osiągnąć sukces, zrealizować kolejne kamienie milowe i ruszyć z zagraniczną ekspansją, by podążyć śladem naszych „prawdopodobnych” jednorożców, jak Booksy i DocPlanner (żadna ze spółek oficjalnie nie potwierdziła wciąż tego statusu) jest dziś nad Wisłą znacznie więcej.

Boom na algorytmy

Wedle IDC globalne wydatki na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, w tym oprogramowanie, sprzęt i usługi, do 2026 r. będą rosły w tempie średnio 27 proc. rocznie. Netskope wylicza, iż ponad 10 proc. wszystkich użytkowników z przedsiębiorstw z różnych sektorów miesięcznie korzysta z co najmniej jednej aplikacji generatywnej AI, gdy rok wcześniej było to zaledwie 2 proc. A to woda na młyn dla start-upów z branży. Dane CB Insights wskazują, iż inwestycje w takie spółki na świecie były wyższe nawet o 59 proc. (w serii B) względem transakcji z udziałem podmiotów niebędących zaangażowanych w AI. Na tym trendzie mocno zyskują też podmioty w Polsce. Potwierdza to Damian Mazurek, Chief Innovation Officer w Software Mind, który mówi o masowej adopcji sztucznej inteligencji, coraz częstszym jej wykorzystaniu w wewnętrznych narzędziach firm i instytucji oraz dynamicznym rozwoju technologii Large Language Model (LLM).

– Trzeba przyznać: sztuczna inteligencja zdobywa coraz to nowe rynki i trudno znaleźć obszar, w którym ta technologia nie jest obecna – zaznacza.

Krakowska firma w zakresie AI działa na różnorodnych polach. – Część naszego zespołu pracuje nad zastosowaniami LLM w medycynie, rozwijając technologie AI wspomagające lekarzy, inni tworzą rozwiązania w telekomunikacji do obsługa klienta. W gamingu tworzymy rozwiązania do gier RPG z dynamicznie generowaną fabułą oraz tworzymy systemy asystentów AI z wiedzą dziedzinową, zwiększających efektywność pracy ekspertów, np. w projekcie dla światowego lidera branży hodowli morskiej – wylicza Mazurek.